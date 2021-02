‘Utrechtse tramschutter Gökmen T. steekt bewaarder van Rotterdamse gevangenis in gezicht en nek’

De Utrechtse tramschutter Gökmen T. heeft woensdagmiddag in de Rotterdamse gevangenis De Schie een bewaarder in zijn nek gestoken. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond. De bewaarder raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Het incident gebeurde op afdeling A3, waar in De Schie terroristen zitten. Volgens Rijnmond heeft T. het wapen waarmee hij stak waarschijnlijk zelf gefabriceerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan het steekincident vooraf is gegaan.

De rechter veroordeelde de 39-jarige Gökmen T. vorig jaar tot levenslang voor de tramaanslag op het 24 Oktoberplein op 18 maart 2019. Bij de aanslag vielen vier doden en zes gewonden.