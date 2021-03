Utrechtse vrouw (32) troggelt vier mannen samen 418.000 euro af met datingfraude

Vier mannen die samen ruim 418.000 euro verloren aan hun zogenaamde liefje; een 32-jarige vrouw uit Utrecht deed samen met haar schoonmoeder goede zaken. Ze zochten online contact, hingen een zielig verhaal op en kregen enorme bedragen overgemaakt, om vervolgens het contact weer te verbreken. De twee verdachten stonden deze week voor de rechter.

De 32-jarige vrouw benaderde de mannen, vaak wat ouder en gescheiden, via een datingsite. Als het contact was gelegd nodigde ze hen uit bij haar schoonmoeder thuis.

Daar loog ze dat ze in financiële nood zat, noodgedwongen bij een vriendin moest wonen (gespeeld door de schoonmoeder) en in de gevangenis kon komen. De verhalen werden soms kracht bijgezet door nep-telefoontjes van een schuldhulpverlener.

De valse romantische aandacht in combinatie met leugens over schulden, maakten dat de slachtoffers geld overmaakten naar de rekening van de schoonmoeder. Dat werd vervolgens gepind en zagen de slachtoffers nooit meer terug.

Bewust eenzaamheid misbruikt

De verdachten hebben volgens justitie willens en wetens misbruik gemaakt van datingsites, maar ook van de leeftijd en eenzaamheid van hun slachtoffers. Ze werden doelbewust uitgekozen.

De officier van justitie rekende het de 32-jarige vrouw extra aan dat zij al eerder voor fraude was veroordeeld. “Zij was een gewaarschuwd mens”, zei hij op zitting, “en van die waarschuwing heeft zij zich niets aangetrokken.” Bij de 60-jarige vrouw weegt strafverzwarend mee dat in haar huis een vuurwapen werd aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 32-jarige vrouw 30 maanden gevangenisstraf geëist en tegen de 60-jarige vrouw 25 maanden waarvan 12 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.