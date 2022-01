Utrechtse wijk Oog in Al kampt al weken met inbraakgolf

De Utrechtse wijk Oog in Al heeft volgens de politie te maken met een inbraakgolf. Afgelopen drie weken werden in de wijk meerdere woninginbraken gepleegd.

Volgens de politie kan de toename van het aantal inbraken ermee te maken hebben dat veel mensen op vakantie zijn. De politie doet onderzoek naar de reeks inbraken en is ook nog op zoek naar getuigen.

Aan de randen van de wijk zijn tekstkarren met digitale borden neergezet die bewoners en bezoekers erop alert moeten maken dat er veel wordt ingebroken. Op de borden staat onder meer dat mensen 112 moeten bellen bij verdachte situaties.

Terugkerend probleem

“Het blijft een terugkerend probleem, woninginbraken in de wintermaanden. De dagen zijn korter, het wordt vroeg donker en inbrekers slaan sneller toe. Daarom is het verstandig om het zeker voor het onzekere te nemen”, aldus de politie.

“Dus gaat u de deur uit, al is het maar voor even? Zorg voor een bewoonde indruk, laat een lampje branden of sluit een tijdschakelaar aan op de verlichting. Doe voordat u weggaat altijd de ramen dicht en de deuren op slot. Want een inbreker is zo binnen.”