Vandalen vernielen twintig graven op begraafplaats Daelwijck in Utrechtse wijk Overvecht

Op begraafplaats Daelwijck aan de Floridadreef in Overvecht zijn eind vorige maand door vandalen zo’n twintig graven, herdenk- en urnplekken vernield. De politie is nog op zoek naar de daders en hoopt dat er mensen zijn die meer informatie hebben over het incident.

Een bejaarde man ontdekte volgens de politie op woensdag 27 april dat er vernielingen waren gepleegd bij de herdenkplek van zijn vrouw. Urnen waren omgetrapt, planten kapotgemaakt, kaarsen en lampen vernield en bloemen uit vazen getrokken. Ook waren porseleinen monumentjes met foto’s en meerdere grafstenen beschadigd en kapotgemaakt.

De zoon van de bejaarde man heeft aangifte gedaan en in de dagen na de ontdekking meldden zich nog meer nabestaanden die vernielingen hadden ontdekt. De politie vermoedt dat de vandalen op dinsdagavond 27 april of in de nacht van dinsdag op woensdag toesloegen.

De politie roept mensen die iets gezien hebben of weten wie er bij de vernielingen betrokken is op om zich te melden. “Ook aan de vernielers zelf doen we een oproep zich te melden. Mogelijk beseffen zij niet hoeveel verdriet zij de nabestaanden hebben aangedaan”, aldus de politie in een oproep op Facebook.