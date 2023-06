Vechtpartij in woning aan de Papaverstraat in Utrecht leidt tot drugsvondst en drie aanhoudingen

De politie heeft woensdagavond na een melding van een vechtpartij in een woning aan de Papaverstraat verschillende soorten drugs aangetroffen. Drie Utrechters zijn aangehouden.

De politie kreeg woensdag rond 22.30 uur de melding dat er een vechtpartij was in een woning aan de Papaverstraat, een zijstraat van de Amsterdamsestraatweg. Toen agenten ter plaatse kwamen, stonden meerdere personen op straat voor het huis. Zij gaven aan dat ze betrokken waren geweest bij de vechtpartij, maar de politie wist niet zeker of er nog meer betrokkenen of slachtoffers waren. Daarom zijn agenten de woning binnengegaan.

Eenmaal binnen troffen de agenten verschillende soorten drugs aan. De politie heeft alle betrokkenen aangehouden. Het gaat om mannen van 24, 27 en 29 jaar uit Utrecht. Naar de drugs wordt nog onderzoek gedaan.