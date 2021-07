Veertien jaar cel en tbs voor 38-jarige man die ex-vriendin doodschoot in De Meern

Een 38-jarige man uit De Meern is vrijdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs. De man schoot in juni vorig jaar zijn ex-vriendin dood in haar eigen huis in De Meern.

De relatie tussen de man en het 30-jarige slachtoffer was sinds enkele weken over en de verdachte was verhuisd uit hun gezamenlijke woning. Ze spraken af om vier weken geen contact te hebben. Daarna stuurde de man zijn ex een bericht met de vraag of zij nog wil praten, mede omdat er nog spullen in het huis liggen.

Als het slachtoffer niet op het berichtje reageert, besluit de man een dag later naar haar huis te gaan. Een buurvrouw ziet hem aankomen en heeft ook een gesprek met de man, die volgens haar zichtbaar boos was omdat zijn ex niet op zijn bericht reageerde.

Geluidsopname

Eenmaal binnen in het huis ontaardt het gesprek al snel in een discussie. De gesprekken die die avond zijn opgenomen door de telefoon van het slachtoffer. Op die opname is te horen dat het slachtoffer zegt dat ze klaar is met het gesprek. Vervolgens klinken schoten. De man heeft bekend dat hij op dat moment zijn ex heeft doodgeschoten.

De rechtbank leidt uit de geluidsopname af dat de man al een paar weken voor de schietpartij van plan was om zijn ex te doden. Op de opname is te horen dat de man aan het slachtoffer vertelt dat hij eerder met een doorgeladen pistool voor haar deur heeft gezeten en met haar had afgerekend als ze op dat moment ‘een foute keuze’ had gemaakt.

Voorbedachten rade

Dat de man op 13 juni een geladen vuurwapen meenam, wijst er volgens de rechtbank op dat hij zijn eerdere voornemen heeft uitgevoerd. Dat zijn ex het gesprek beëindigde, was voor hem ‘een foute keuze’ waar hij het eerder al over had.

De rechtbank oordeelt dat de man al enkele uren voordat hij naar zijn ex ging had besloten haar dood te schieten als ze ‘een foute keuze’ zou maken. De fatale schietpartij vond een paar uur later plaats en in die uren is hij dus niet van gedachten veranderd. “Daarbij komt dat het eerste schot niet fataal was. Toch heeft hij het naar eigen zeggen ‘afgemaakt’ door nog een aantal keer gericht op haar te schieten. Dit alles maakt dat volgens de rechtbank sprake is van voorbedachten rade.”

Kans op herhaling matig tot hoog

Deskundigen oordelen dat de man lijdt aan een stoornis. Ook denken ze dat de kans op herhaling matig tot hoog is. Ze adviseren daarom tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft dat advies overgenomen en de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. Dat is een jaar minder dan de officier van justitie had geëist.

De rechtbank heeft daartoe besloten zodat de man eerder aan zijn tbs-behandeling kan beginnen. Ook moet hij de familie van het slachtoffer schadevergoedingen betalen.