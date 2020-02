Veiligheid Smaragdplein na mislukte plofkraak vol in de aandacht

De veiligheid op en rond het Smaragdplein in Utrecht staat na de mislukte plofkraak vol in de aandacht. Volgende maand staat een overleg gepland over het onderwerp waar betrokken partijen voor zijn uitgenodigd.

Dinsdagochtend heeft de politie op het Smaragdplein twee jongens van 16 en 17 jaar gearresteerd omdat ze vermoedelijk bezig waren met een plofkraak. De twee hadden ingebroken bij de PLUS-supermarkt en wilden waarschijnlijk de pinautomaat in de winkel kraken.

Camera’s

Burgemeester Jan van Zanen zegt dat er op 9 maart een zogenoemde Keurmerk Veilig Wonen-overleg staat gepland. “Gezien de kraak zijn dit keer naast de reguliere KVO-leden – de winkeliers, wijkagent, brandweer en gemeente – alle leden van de winkeliersvereniging en pandeigenaren uitgenodigd. Naar aanleiding hiervan wordt gekeken naar allerlei mogelijke maatregelen.”

Van Zanen zegt dat er op dit moment negen particuliere camera’s in het winkelcentrum hangen. Mogelijk wordt er tijdens het overleg besproken of dit aantal omhoog moet. Ook wordt er gekeken naar de verlichting van het Smaragdplein.

Bende

Tijdens het vragenuurtje in de Utrechtse gemeenteraad werd opgemerkt dat de recente plofkraken in de stad vaak werden uitgevoerd door minderjarigen, net zoals de twee verdachten van het Smaragdplein. Het roept volgens het CDA, de VVD en de PVV de vraag op of er een nieuwe generatie plofkraakbendes in opleiding is.

“We zijn nog niet op de hoogte van de achtergrond van de verdachten en of er sprake is van een ‘bende’, maar daar kom ik wel zeer binnenkort achter”, aldus de burgemeester.