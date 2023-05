Eerder beschoten beautysalon aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht lijkt opnieuw doelwit; verdacht pakket gevonden

Bij de voordeur van een beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is vrijdagochtend een verdacht pakket gevonden. De politie onderzoekt of er een link is met de eerdere beschieting van de beautysalon. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.



De politie kreeg rond 05.30 uur een melding binnen van een verdacht pakketje bij de deur van de beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek. De politie laat weten dat het verdachte pakket inmiddels is verwijderd en op een veilige locatie tot ontploffing wordt gebracht. Onderzoek moet nog uitwijzen of er daadwerkelijk sprake was van explosiegevaar.



De woning boven de beautysalon werd ontruimd, maar de bewoner kon even later weer terugkeren. De straat werd enige tijd uit voorzorg afgezet. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven. De politie is direct een onderzoek gestart. Zo wordt er een buurtonderzoek verricht en worden camerabeelden nagelopen om te achterhalen hoe en door wie het pakket daar is achtergelaten.

Beautysalon

Volgens de politie is het pakket achtergelaten bij een beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg. In februari werd het pand van beautysalon FullGlamDutch aan de Amsterdamsestraatweg beschoten en nu lijkt het bedrijf dus weer het doelwit. Na uitgebreid onderzoek hield de politie deze week een 17-jarige jongen aan voor betrokkenheid bij het beschieten van de beautysalon. De politie onderzoekt of er een verband is tussen het vrijdag achtergelaten pakket en eerdere incidenten.