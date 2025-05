Verdachte hoort strafeis voor het doden van Juan uit Utrecht: 14 jaar cel

Een man van 29 uit Polen moet mogelijk 14 jaar de cel in, omdat hij wordt verdacht van het doden van Juan Rivera-Trujillo uit Utrecht. Gisteren maakte het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis bekend. Het OM stelt dat de Poolse man het slachtoffer twee jaar geleden op een ‘gruwelijke manier’ om het leven bracht.

Het lichaam van Juan Rivera-Trujillo (58) werd op donderdag 28 september 2023 gevonden in zijn woning aan de Teugelhof. De politie kreeg die dag een melding dat hij al enkele dagen niet meer was gezien. Ook was er geen contact meer met hem geweest. Agenten gingen naar zijn woning en vonden daar het lichaam.

De politie deed destijds een oproep om meer te weten te komen over het slachtoffer. Ook werden er foto’s en een video verspreid in de hoop dat mensen die meer wisten contact zouden opnemen.

Nog geen week later werd de verdachte gearresteerd in Frankrijk. Hij was daarheen gevlucht met de telefoon, sleutels, rolkoffer en pinpas van het slachtoffer, meldt het OM.

‘Zeer fors geweld’

Toen Juan werd gevonden, was hij vastgebonden. Hij had een opgezwollen gezicht dat onder het bloed zat. “Diezelfde dag toont forensisch onderzoek aan dat het slachtoffer enkele dagen eerder is overleden als gevolg van zeer fors geweld op het lichaam”, schrijft het OM.

Zelf verklaarde de verdachte dat Juan hem probeerde aan te randen. “Om zichzelf te verdedigen, geeft hij het slachtoffer twee elleboogstoten”, omschrijft het OM. “Als hij merkt dat het slachtoffer buiten bewustzijn is, probeert hij het slachtoffer te helpen door hem een aantal klappen in het gezicht te geven en hem te reanimeren.”

Vaker veroordeeld

Op basis van het uitgebreide onderzoek vindt het OM die verklaring niet geloofwaardig. De verwondingen van het slachtoffer waren daarvoor de ernstig.

“Hij kan het zelf niet meer vertellen, en het scenario zoals door verdachte is geschetst is niet aannemelijk”, zei de officier van justitie in de rechtbank. “Het staat echter vast dat de verdachte de man op een gruwelijke manier heeft gedood, in zijn eigen woning, waar het slachtoffer zich veilig moest voelen.”

Het OM heeft bij de strafeis meegenomen dat het niet de eerste keer is dat de verdachte is veroordeeld voor geweld. De rechter doet op 3 juni uitspraak in de zaak.