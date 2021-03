Verdachte van gewelddadige beroving Amsterdamsestraatweg hoort 5,5 jaar celstraf tegen zich eisen

Tegen een verdachte van een gewelddadige overval aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is dinsdag een gevangenisstraf van 5,5 jaar geëist. Het incident vond in juni 2020 plaats en bij de overval raakte een 72-jarige bewoner gewond.

De verdachte is een 32-jarige man uit Amsterdam. De Amsterdammer werd ongeveer zes maanden na de overval aangehouden in Spanje, waar hij toentertijd verbleef.

Gebonk

Het 72-jarige slachtoffer werd op 17 juni 2020 midden in de nacht wakker nadat hij gebonk en glasgerinkel hoorde. Er stonden drie mannen in de woning en zij droegen allemaal een bivakmuts. De bewoner verzette zich tegen de inbrekers, maar hij werd tegen de grond gewerkt.

Zijn handen werden geboeid met tiewraps en hij werd door de mannen veelvuldig tegen het hoofd en lichaam geschopt. De inbrekers gingen er uiteindelijk met 400 euro en zeven horloges vandoor.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis bleek dat vanwege de mishandeling de maag van het slachtoffer omhoog was gekomen. Ook had hij een breuk in zijn linkeroogkas, zijn oorschelp was kapot en hij zat onder de grote bloeduitstortingen.

Het buurtonderzoek, terugkijken van camerabeelden en tapgesprekken leverden niets op. De bloedsporen, die een van de verdachten had achtergelaten omdat hij zijn hand had opengehaald aan een kapotte ruit, leverde wel een match op.

Spanje

Toen de politie bij het adres van de verdachte langsging, bleek hij al weken niet thuis te zijn geweest. Ook zijn telefoon straalde niet aan in Nederland. Uit betalingsgegevens bleek dat hij vermoedelijk in Spanje zat.

Hierop werd een Europees Aanhoudingsbevel uitgestuurd door de officier van justitie. Op 2 december werd de verdachte bij een controle in Spanje aangehouden en ongeveer twee weken later werd hij opgehaald door de marechaussee.

Wiethok

Tijdens de zitting gaf de verdachte toe in de nacht van de overval in de woning te zijn geweest, samen met twee vrienden. Hij zei dat er een wiethok in het huis zou zijn en ook dat er niemand aanwezig zou zijn. Hij ontkende daarnaast het slachtoffer te hebben mishandeld. Ook wilde hij de identiteit van zijn twee vrienden niet prijsgeven.

De officier van justitie wees tijdens de zitting op de vele strafverzwarende omstandigheden, waaronder de mishandeling en het vastbinden van het slachtoffer. Daarnaast wees de officier ook op de zinsloosheid. “Voor 400 euro en enkele horloges van geringe waarde is er immers veel leed veroorzaakt.” Het slachtoffer zou er nog steeds geestelijk last van hebben.