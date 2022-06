Verdachte winkeldiefstal probeert te ontkomen aan de politie in Utrechts stationsgebied

Agenten hadden de handen vol aan een mogelijke winkeldief in het Utrechtse stationsgebied. De man werd eerst agressief richting een beveiliger en toen de politie hem wilde meenemen zette hij het op een lopen. Uiteindelijk kon hij met behulp van een handhaver alsnog worden aangehouden.

Het hele verloop van het incident is te zien in een video die de politie zondagochtend op YouTube heeft gepubliceerd. Twee agenten rijden met spoed richting de JD Sports in winkelcentrum Hoog Catharijne omdat de medewerkers daar te maken hebben met een agressieve winkeldief.

Bij aankomst in de winkel is de verdachte al naar de grond gewerkt door beveiliging. De man is tijdens de schermutseling gewond geraakt en er stroomt bloed uit zijn neus. De ambulance wordt opgeroepen om de verdachte na te kijken.

Handhaver

Zijn verwondingen lijken mee te vallen en de man wordt meegenomen naar de politieauto, maar omdat er nog steeds bloed uit zijn neus komt besluiten de agenten hem niet in de boeien te slaan. Wanneer de verdachte zijn kans ziet neemt hij de benen. Hij rent onder het Bollendak door richting het Smakkelaarsveld, maar wordt al snel door een handhaver gepakt. Daarna wordt hij alsnog in de boeien geslagen en meegenomen naar het bureau.

Wanneer de video is opgenomen is niet bekend.