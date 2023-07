Verdachten horen celstraffen eisen voor mislukte plofkraak en dollemansrit die eindigde op A27 bij Utrecht

Na een mislukte plofkraak in Duitsland en een urenlange achtervolging met snelheden tot 240 kilometer per uur die eindigde in Utrecht, werd deze week tegen drie verdachten celstraffen tot twee jaar geëist. Wat denkt het Openbaar Ministerie dat er in de nacht van 1 op 2 april 2022 is gebeurd?

In het kleine Duitse stadje Herzogenrath wordt een inwoner wakker van harde geluiden. Hij tuurt naar buiten en ziet dat enkele mannen de deur van een bankfiliaal proberen te openen. Dit lukt echter niet. De mannen besluiten dat het mooi is geweest en stappen in een klaarstaande auto. De politie is ondertussen getipt.

Wat volgt is een urenlange klopjacht op de verdachten door de Duitse en Nederlandse politie. De auto van de verdachten legt grote afstanden af over Duitse, Belgische en Nederlandse snelwegen. Daarbij worden snelheden van meer dan 240 kilometer per uur bereikt. Dankzij de inzet van een helikopter en vele auto’s weet de politie de snelle Audi telkens weer op het spoor te komen. Om iets voor zes uur ’s ochtends stopt de auto langs de A27 in Utrecht.

Nadat de auto gestopt is, stappen drie inzittenden uit en rennen weg. Een van hen – een nu 20-jarige man uit Amsterdam – wordt kort daarna aangetroffen in de bosjes. De andere twee ontkomen.

Die ochtend bericht DUIC over de zwarte Audi langs de snelweg bij Amelisweerd. Ter plekke was een groot politieonderzoek gestart, waarbij ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) aanwezig was. In de wagen werden explosieven, regenpakken en bivakmutsen gevonden. Het onderzoek leidt in de periode erna stapsgewijs tot de aanhouding van nog drie verdachten.

Twee verdachte

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren de 20-jarige Amsterdammer en een nu 25-jarige man uit Nieuwegein de bewuste nacht in Duitsland aanwezig en zaten ze in de vluchtauto. Volgens het OM wilden ze een plofkraak plegen op de bank. De man uit Nieuwegein is ook vervolgd voor het bezit van een wapen en munitie die tijdens een huiszoeking zijn aangetroffen.

Tegen de Amsterdammer werd 180 dagen jeugddetentie, waarvan veertig dagen voorwaardelijk geëist. Tegen de man uit Nieuwegein twee jaar celstraf. Beiden hadden eerder al in een jeugdgevangenis gezeten. Ze waren eerder nog vervroegd vrijgekomen uit jeugddetentie met de voorwaarde dat ze niet weer de fout ingingen. Omdat het OM meent dat ze dat nu toch weer zijn gegaan is geëist dat dat ze ook deze respectievelijk 81 en 304 dagen jeugddetentie alsnog uit gaan zitten.

Derde verdachte

Tegen een nu 26-jarige verdachte uit Maartensdijk is 120 dagen gevangenisstraf, waarvan 25 dagen voorwaardelijk geëist, naast een werkstraf van 240 uur. Uit het onderzoek blijkt dat hij niet aanwezig was de bewuste nacht in Duitsland, maar dat hij wel behulpzaam is geweest door de auto te regelen. Voor een vierde verdachte is vrijspraak gevraagd. Uit het onderzoek is onvoldoende informatie naar voren gekomen om hem te veroordelen.

De rechter gaat de komende weken de zaak beoordelen en de eventuele straffen opleggen.