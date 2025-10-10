Vernielingen in Bamboebos van tuincentrum Steck, duizenden euro’s schade

Bij tuincentrum Steck in Overvecht zijn in het Bamboebos de afgelopen maand meerdere keren spullen vernield. De schade bedraagt duizenden euro’s. Er zijn onder meer bordjes en 3D-geprinte figuren kapotgemaakt.
Zelf noemt Steck het “forse schade”. “Bordjes zijn kapotgeslagen en meerdere van de 3D-geprinte ‘Gagelgriezels’ – fantasiefiguren die onderdeel zijn van een griezelspeurtocht voor kinderen – zijn vernield.”
Het is nog even de vraag of alle schade hersteld kan worden vanwege de kosten. Een offerte voor een deel van de reparaties komt neer op ruim 5000 euro, zegt directeur Arnout Baas. “Daar zitten de kapotte bordjes nog niet bij, net als de palen die in de sloot zijn beland.”
Vorig jaar was het eerste jaar dat het Bamboebos open was. Steck vroeg zich destijds af of er een camera of een hekje nodig was, maar omdat het Bamboebos diep op het terrein zit, hebben ze dat niet gedaan. “Het ging hartstikke goed”, zegt Baas. “Maar dit jaar is het drie of vier keer misgegaan.”
Steck heeft aangifte gedaan. Het Bamboebos blijft voorlopig gewoon open.
‘Leuk en laagdrempelig’
Het Bamboebos is te vinden op het buitenterrein van Steck. Kinderen kunnen er gratis komen spelen. Ook kan je bijvoorbeeld je eigen picknick meenemen. Er is een speurtocht waarbij ze op zoek gaan naar de zogenoemde Gagelgriezels tussen de bamboe.
“We hebben dit juist gemaakt als iets leuks en laagdrempeligs voor de buurt”, zegt Baas. “Dat iemand dat kapot maakt, raakt niet alleen ons, maar ook de kinderen uit de wijk.”
Steck is te vinden aan de Gageldijk in Overvecht. Naast het tuincentrum is er onder andere ook een maisdoolhof, een zelfoogsttuin en een pluktuin te vinden.
4 ReactiesReageren
Waar is dit nou toch goed voor. Schade berokkenen aan spullen die niet van jou zijn. Dit is echt niet leuk meer. Ik hoop dat de dader snel gepakt wordt.
Zulk tuig gun je toch eeuwigdurende jeuk!
Te triest voor woorden.
Leg mij nou eens uit waarom ze zoiets doen.
Ik zie de lol er van echt niet.