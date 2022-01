Veroordeelde man haalt tevergeefs nat pak om in Utrecht uit handen van de politie te blijven

Een 20-jarige man uit Arnhem hoopte zaterdag uit handen van de politie te blijven door bij de Nijverheidskade in het water te springen. Na een paar minuten in het water koos hij eieren voor zijn geld en kwam het water weer uit. Bij zijn aanhouding bleek dat hij nog een straf had openstaan.

De man stond in de systemen van de politie, omdat hij eerder veroordeeld was in een zaak die draait om gestolen Rolex-horloges ter waarde van 200.000 euro. De Arnhemmer moest aangehouden worden omdat hij voor die zaak nog een straf open had staan.

Toen dat zaterdag rond middernacht duidelijk werd bij een politiecontrole, besloot de man in het water te springen om aan zijn aanhouding te ontkomen. Zonder resultaat, want na een paar minuten in het water besloot hij er toch weer uit te klimmen.

Na zijn aanhouding is de man overgebracht naar een politiecel. Daar bleek dat hij een Rolex-horloge droeg, maar hij kon volgens de politie geen heldere verklaring geven over hoe hij aan dat horloge kwam. Het sieraad is door de agenten in beslag genomen.