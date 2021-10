Video: Drie aanhoudingen na achtervolging door Utrechtse wijken Lombok en Kanaleneiland

Politieagenten hebben op donderdagavond op de Van Heuven Goedhartlaan drie verdachten aangehouden. De verdachten zaten in een gestolen auto en sloegen op de vlucht. Na een achtervolging wist de politie ze te grijpen.

De agenten kregen de gestolen auto in het oog bij de Vleutenseweg in Lombok. De personen in de auto trapten op het gas en begaven zich naar de Beneluxlaan. De agenten zetten daarop de achtervolging in.

Op de Van Heuven Goedhartlaan wist de politie de gestolen auto klem te rijden. De verdachten probeerden nog te voet te vluchten, maar werden al snel ingehaald.

Vondsten

De politie heeft de auto in beslag genomen, daar lagen dure merkkleding en inbrekerswerktuig in. Ook zijn er auto-onderdelen aangetroffen, mogelijk ook van diefstal afkomstig.

De bestuurder moet zijn rijbewijs inleveren en hem wordt een straf voor zeer gevaarlijk rijgedrag opgelegd.