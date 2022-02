Video: Inbreker op heterdaad betrapt in huis aan Maliesingel in Utrecht

De politie heeft woensdagmiddag een video gedeeld waarop te zien is hoe een inbreker in Utrecht op heterdaad wordt betrapt. Wanneer de video is opgenomen is niet bekend.

De verdachte brak in bij een woning aan de Maliesingel. Een getuige zag hoe iemand het huis binnenging en alarmeerde direct de politie. Agenten hebben eerst het pand omsingeld en zijn vervolgens naar binnen gegaan.

Uiteindelijk is te zien hoe een verdachte op de trap van het huis in de boeien wordt geslagen. Er werden verder geen indringers in het huis aangetroffen. Tegen de verdachte is een proces-verbaal opgemaakt.

