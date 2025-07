Video: man steelt pakketje bij voordeur in Utrecht

Op een video die woensdag op Dumpert is gepubliceerd, is te zien hoe een man een pakketje steelt dat onder een bankje bij de voordeur ligt. Het lijkt erop dat het gaat om een huis aan de Blauwkapelseweg in Utrecht.

De titel van de video is “Utrechtse dief van begin tot eind vastgelegd”. In het filmpje is te zien hoe een man in een groene jas over de stoep fietst. Vervolgens stopt hij iets verderop.

Dan gebeurt er een tijdje niets. Er komt een andere persoon in beeld, die een fiets van het slot haalt en vertrekt. Zodra de kust veilig is, komt de man met de groene jas terug, om het pakketje onder een bankje vandaan te halen. “Zonder schaamte”, aldus de persoon die de video op Dumpert heeft geplaatst.