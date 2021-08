Video: Politie arresteert twee autokrakers in Utrecht

De laatste weken verschijnen er regelmatig video’s van de politie in Utrecht, en daar is er weer een bijgekomen. Politievlogger Jan-Willem heeft een video gepubliceerd waarin twee autokrakers werden aangehouden.

De inbraak vond plaats bij een auto die geparkeerd stond naast het CAB-gebouw. Een getuige zag het voorval gebeuren en alarmeerde de politie. Agenten die op de melding afkwamen hadden zich vervolgens strategisch opgesteld rond het terrein.

Toen de autokrakers in de gaten hadden dat de politie aanwezig was, stapten ze in hun eigen auto en gingen ervandoor. Bij de vluchtpoging ramde de bestuurder een politieauto die de uitgang van het terrein wilde blokkeren. Onderweg werd ook nog een tas uit het raam gegooid die vermoedelijk was gestolen.

Na een korte achtervolging werden de verdachten klemgereden en probeerden zij te voet te vluchten. Dit werd echter snel beëindigd door de vele agenten die de dieven op de hielen zaten.

Tegen beide verdachten is een proces-verbaal opgemaakt voor de auto-inbraak. Beiden zijn ondertussen al door de rechter veroordeeld. De bestuurder is ook veroordeeld voor de aanrijding met het politievoertuig.