Video: Politie houdt dealers aan bij drugsactie in Utrechtse wijk Lombok

De politie heeft zondag een video gepubliceerd van een gerichte drugsactie in Lombok. De aanhouding van twee mogelijke drugsdealers is vastgelegd.

Twee agenten in burger zien voor hun neus een drugsdeal gebeuren. De dealers stappen in een voertuig, waarop meerdere agenten op de fiets en in auto’s ter plaatse gaan.

De auto met daarin de verdachten wordt op de kruising van de Kanaalstraat en de J.P. Coenstraat klemgereden. De twee verdachten, beiden 20-jarige Utrechters, kunnen worden aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.

In de video van politievlogger Jan-Willem is vervolgens te zien dat de mannen naar het bureau worden gebracht. Bij een controle van de auto wordt drugs gevonden.

De video is onder dit bericht te zien.