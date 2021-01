Video: Politie pakt autokraker op heterdaad bij winkelcentrum De Gaard

De politie heeft een video gedeeld waarin te zien is hoe een autokraker bij het Utrechtse winkelcentrum De Gaard op heterdaad wordt aangehouden. Auto-inbraken zijn al langer een probleem in het gebied.

Vanwege de vele autokraken in het gebied besloot de wijkagent te gaan posten. Vanaf zijn plek had hij overzicht over een parkeerterrein bij het winkelcentrum aan de Troosterhof.

Op een gegeven moment ziet hij een verdacht persoon rond een witte Audi lopen. De verdachte slaat toe en steelt iets uit de auto. Daarop alarmeert de wijkagent zijn collega’s die opgesteld staan rond De Gaard.

Zodra de verdachte het parkeerterrein afrijdt, wordt hij klemgereden door meerdere politieauto’s. De man is gearresteerd en meegenomen naar het bureau.