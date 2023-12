Video: politie zet achtervolging in bij Utrecht, voortvluchtige wordt pas gestopt bij Belgische grens

De landelijke politie-eenheid zette onlangs een lange achtervolging in op een man onder invloed, die pas eindigde dicht bij de grens aan België. De achtervolging begon op de A2 bij Utrecht, nadat de politie hem tot stilstand maande vanwege opvallend hard rijgedrag. Daar gaf de bestuurder van de auto geen gehoor aan, die juist op de vlucht sloeg.

Na een tumultueuze achtervolging, waarbij de hulp van veel politiecollega’s werd opgeroepen, is de voortvluchtige auto tot stilstand gekomen. Maar niet vrijwillig; het voertuig is van de weg af geschept door een politiewagen. De drie inzittenden zijn opgepakt, de automobilist voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.

Vluchtpoging

De achtervolging was vanaf moment één meteen in volle gang, en de politie trapte het gas in tot ruim 220 kilometer per uur. Al snel hadden ze de auto met drie inzittenden in zicht, maar die tot een halt krijgen bleek nog een hele opgave. Zo probeerde de bestuurder politiewagens van de weg af te drukken wanneer de hulpdiensten hem proberen in te halen. De verdachten in de auto leken vaart te willen maken naar de Belgische grens.

Zo ver komt het niet. Na een aantal keren de snelweg op- en afgaan, mislukte inhaalmanoeuvres en een korte spookrijdsessie, ramt een politiewagen de voortvluchtige auto. Deze slingert van de linker rijbaan naar rechts de berm in en komt daar tot stilstand. Hier worden de drie inzittenden uiteindelijk ongedeerd opgepakt door een flink aantal politieagenten die ze op de hielen zaten.