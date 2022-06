Video: Tweetal op gestolen brommer slaat in Utrecht op de vlucht voor politie

De politie heeft een video gepubliceerd van een achtervolging van een brommer met twee opzittenden dwars door Utrecht. In de video van politievlogger Jan Willem is te zien dat de bestuurder probeert te ontkomen op de gestolen brommer met gestolen kenteken. Bij zijn aanhouding blijkt dat de bestuurder ook werd gezocht in verband met een ontvoering.

De achtervolging begint op het Westplein in Utrecht, waar op de beelden van de politie te zien is hoe een brommer tegen de rijrichting ingaat. De agent besluit dat hij de bestuurder en zijn passagier wil controleren, waarop hij achter het tweetal aan rijdt.

De bestuurder van de brommer reageert echter niet op het stopteken en maakt zich uit de voeten. De agent zet de achtervolging in over het Jaarbeursplein en de Croeselaan. Door een storing kan hij echter geen sirenes aanzetten.

Gevaarlijke capriolen

Het tweetal op de scooter probeert aan de politie te ontkomen door een woonwijk in te rijden. Ondertussen schieten agenten in een dienstauto de motoragent te hulp. Zij proberen de scooter aan het eind van de Croesestraat, bij de Balijelaan, klem te rijden. Even later doen ze opnieuw een poging, bij het begin van de Jutfaseweg.

De scooterrijders halen gevaarlijke capriolen uit om aan de politie te ontkomen. Ze komen er uiteindelijk achter dat ze met hun scooter de motoragent niet gaan afschudden en gaan daarom te voet verder. De politie besluit daarom de wijk af te sluiten.

Ontvoering

Niet veel later wordt de bijrijder bij de kladden gegrepen. De bestuurder weet dan nog te ontkomen: hij schuilt in een woning. Wanneer de politie de bewoners aanspreekt, springt de bestuurder uit het raam en weet te vluchten. Hij wordt enkele maanden later pas gevonden, na een opsporingsonderzoek. De scooter en kentekenplaat blijken te zijn gestolen. Ook werd de bestuurder nog gezocht door de politie in verband met een ontvoering.

De video van de achtervolging is bovenaan dit artikel te bekijken.