Video: Verdachte met mes aangehouden na vechtpartij, tegenstanders ontkennen incident

In een nieuwe video van Politievlogger Jan-Willem is te zien hoe een verdachte in het centrum van Utrecht bij de kraag wordt gevat. Hij zou bij een vechtpartij op Lucasbolwerk met een mes hebben gezwaaid. Andere personen die bij het gevecht betrokken zouden zijn, ontkennen dat er iets is gebeurd.