Vier arrestaties en geld, drugs en auto’s in beslag genomen na politieactie in Utrecht

De politie heeft bij een actie tegen drugshandel vier verdachten aangehouden in en bij een woning aan de Wapendragervlinder in Utrecht. Ook zijn er drugs, geld en auto’s in beslag genomen.

De politie had de woning aan de Wapendragervlinder al enige tijd in het vizier. Vanuit de buurt waren namelijk al meerdere meldingen over drugshandel binnengekomen. Naar aanleiding van die meldingen en eigen onderzoek concludeerde de politie dat er inderdaad drugs werden verhandeld vanuit het huis in Leidsche Rijn.

Flinke hoeveelheid

In de nacht van 14 maart konden agenten twee verdachten op heterdaad aanhouden. Zij hadden volgens de politie ‘flinke hoeveelheden’ drugs bij zich. Het gaat om een 38-jarige man uit Zoetermeer en een 41-jarige inwoner uit Den Haag.

Op woensdag 24 maart werd gezien dat een man met een tas de woning verliet. Na controle bleek ook hij, een 39-jarige man uit Utrecht, drugs bij zich te hebben. Ook deze man is aangehouden. Hiermee was er voor de politie genoeg grond om een inval te doen in de woning.

Inval

Twee mannen die op het adres aanwezig waren, werden aangehouden. Het ging om een 30-jarige man uit Bodegraven en een 36-jarige man uit Vleuten. In de woning werden onder andere drugs en meer dan 16.000 euro aan contant geld gevonden. Naast de drugs en het geld werden ook twee auto’s in beslag genomen. De woning werd na de inval gesloten.

Ondanks de sluiting zagen getuigen later dat er toch mensen aanwezig waren in het pand. Zij belden daarop te politie. Eén van de personen die aanwezig was, was de 41-jarige man uit Den Haag die eerder ook al was aangehouden. De man had weer drugs bij zich en is wederom opgepakt.

De politie zegt tot slot te hopen dat met deze actie de rust in de wijk terugkeert.