Vier arrestaties en twee gewonden na steekpartij station Utrecht Terwijde

De politie heeft zondag vier arrestaties verricht bij een steekpartij op station Utrecht Terwijde. Volgens de politie liep een sluimerend conflict uit op geweld waarbij door meerdere betrokkenen een mes werd gebruikt. Twee personen raakten gewond.

De politie werd zondag gealarmeerd over een hooglopende ruzie met veel geschreeuw en agressie bij het station Utrecht Terwijde. De ruziezoekers, drie vrouwen en een man, zouden in het bezit zijn van messen en later bleek ook daadwerkelijk gestoken te zijn.

Arrestaties

Na aankomst van de politie bleken twee betrokkenen steekwonden te hebben opgelopen. Alle aanwezigen werden gearresteerd. De gewonden werden na behandeling in het ziekenhuis overgebracht naar het politiebureau.

De recherche is druk bezig met verhoor en nader onderzoek naar de toedracht en de rol van de aangehouden verdachten daarin. De politie is nog op zoek naar getuigen, specifiek naar iemand die het incident gefilmd zou hebben.