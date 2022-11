Vier minderjarigen vrijgesproken van brandstichting in theater op Berlijnplein in Utrecht

De rechtbank heeft vier minderjarigen vrijgesproken van brandstichting in het theatergebouw van Het Nieuw Utrechts Toneel. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs om de verdachten te veroordelen.

Het theatergebouw van Het Nieuw Utrechts Toneel werd in de nacht van 6 op 7 november 2020 volledig verwoest door een brand. De brand brak rond 2.30 uur uit en greep zo snel om zich heen dat er niet veel meer te redden was. De politie hield nog diezelfde nacht vier minderjarige jongens aan, die deze maand voor de rechter moesten verschijnen.

Volgens de rechter is het ‘zonder meer aannemelijk’ dat de brand is veroorzaakt door ‘een handeling van één of meer van de vier jongens’. Toch spreekt de rechter de jongens vrij. “De rechtbank kan op basis van de inhoud van het dossier […] niet vaststellen hoe de brand is ontstaan, of er sprake is van opzet of schuld […].”

Parkeergarage

De jongens zijn wel veroordeeld voor een andere brandstichting in dezelfde nacht. Die brand woedde in een parkeergarage vlakbij het theatergebouw. Op de telefoon van een van de verdachten werden filmpjes gevonden die gelinkt kunnen worden aan de brandstichting in de parkeergarage.

Alle vier de verdachten hebben van de rechter een werkstraf van 60 uur gekregen. Dat is een lagere straf dan het Openbaar Ministerie eiste. Het OM wilde dat de jongens veroordeeld zouden worden tot gevangenisstraffen.

