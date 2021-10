Vier personen opgepakt na twee steekincidenten rond Vleutenseweg in Utrecht

Twee steekincidenten hebben rond 00.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsgevonden in de Utrechtse wijk Lombok. Twee personen zijn daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De incidenten vonden vlak bij elkaar plaats. Het eerste voorval was op de hoek van de Damstraat en Vleutenseweg, en de tweede op de J. Kinkerstraat.

De politie heeft uiteindelijk vier personen aangehouden. Het is nog niet duidelijk of de twee steekincidenten met elkaar te maken hebben. Dat moet het onderzoek nog uitwijzen.

Eerder werd bekend dat het aantal steekincidenten in Utrecht in de eerste helft van 2021 nagenoeg gelijk is gebleven aan dezelfde periode in 2020. Ook kwamen er in Utrecht, in vergelijking met andere grote Nederlandse steden, relatief minder steekincidenten voor.