Vier verdachten die middels ‘voetbaltruc’ spullen probeerden te stelen aangehouden in Utrecht

Vier personen die verdacht worden van zakkenrollerij zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in de Utrechtse binnenstad. Zij probeerden volgens de politie door middel van de zogenoemde ‘voetbaltruc’ bezittingen van passanten te stelen.

Bij deze voetbaltruc wordt het slachtoffer in verwarring gebracht. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een voetbal door de benen te spelen of door een ‘onschuldige’ worsteling aan te gaan. Er is in ieder geval veel lichamelijk contact en in de tussentijd worden spullen uit de zakken van het slachtoffer gestolen.

Het is niet de eerste keer dat deze tactiek wordt toegepast in Utrecht. In februari 2020 werden op twee avonden negen verdachten aangehouden die ook door middel van de voetbaltruc spullen probeerden te stelen.

De verdachten die dit weekend zijn opgepakt zouden hun slag proberen te slaan in het gebied tussen de McDonalds aan de Oudegracht en de Neude. Of ze ook daadwerkelijk iets hebben buitgemaakt is niet bekend. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen en eventuele slachtoffers.