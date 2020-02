Vier zakkenrollers aangehouden in centrum Utrecht

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier zakkenrollers aangehouden in de binnenstad van Utrecht. De verdachten maakten gebruik van de zogenoemde voetbaltruc.

Bij deze voetbaltruc wordt het slachtoffer in verwarring gebracht. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een voetbal door de benen te spelen of door een ‘onschuldige’ worsteling aan te gaan. In de tussentijd worden spullen uit de zakken van het slachtoffer gestolen.

De vier verdachten opereerden volgens de politie in tweetallen. Of de duo’s iets met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. Wel is bekend dat ze toesloegen op de Nobelstraat en de voetbaltruc gebruikten.

“Helaas voor deze daders zijn zij na de wedstrijd aangehouden en wordt de derde helft voortgezet in het cellencomplex”, schrijft de politie op sociale media.