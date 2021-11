Vijf Utrechtse straatdealers veroordeeld tot gevangenisstraffen

Vijf Utrechters die verdacht werden van het dealen van drugs zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vier maanden. Ze zouden vooral actief zijn geweest in de wijken Kanaleneiland en Hoograven.

De verdachten werden twee weken geleden op heterdaad aangehouden. Dat was op 3 november tijdens een actiedag van de politie en het Openbaar Ministerie. De actiedag vond plaats na maandenlang onderzoek door politie en Openbaar Ministerie.

De actiedagen van de politie en het Openbaar Ministerie moeten straatdealen tegengaan en zorgen voor meer rust de wijken. Volgens de politie voelden omwonenden zich niet veilig vanwege de drugshandel in hun wijk.

‘Maanden cel’

De straffen die deze jongens krijgen, zouden moeten werken als afschrikmiddel. “Jongens die nog kunnen kiezen, moeten weten dat dealen niet wordt bestraft met een taakstraf maar dat je maanden de cel in gaat.”

Het doel is om te voorkomen dat jongeren in de drugshandel terechtkomen. Dit is onderdeel van een brede aanpak van de drugshandel.