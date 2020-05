Vijf verdachten van twee inbraken op Utrechts bedrijventerrein opgepakt

De Utrechtse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier verdachten gearresteerd na twee inbraken op de Zonnebaan op Lageweide. Een vijfde persoon is later in Amsterdam aangehouden.

De politie spreekt over een ‘mooie vangst’. De vier werden rond 4.40 uur gearresteerd. Even daarvoor waren er twee inbraken gepleegd op het bedrijventerrein Lage Weide.

Een vijfde persoon werd later in zijn bestelbus in Amsterdam gearresteerd. De recherche is momenteel bezig met het onderzoek naar de inbraken.