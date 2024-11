Vijftien jaar cel geëist tegen Utrechter die schoonmaker in TivoliVredeburg doodstak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van vijftien jaar geëist tegen de man die in november van vorig jaar zijn collega heeft neergestoken in TivoliVredeburg. Het slachtoffer overleed ter plekke. De verdachte werd niet veel later aangehouden.

Het incident deed zich voor op de vroege ochtend van 19 november 2023. De verdachte, een 51-jarige Utrechter, had een woordenwisseling met zijn collega. Dat gesprek liep uit de hand, schrijft het OM. Niet veel later stak de Utrechter zijn collega, een 41-jarige man, neer.

Woordenwisseling

Volgens de officier van justitie is het ‘overduidelijk’ wat zich voor heeft gedaan die fatale ochtend. “Op de beelden is goed te zien hoe een woordenwisseling tussen de twee mannen uit de hand loopt. Het slachtoffer probeert weg te vluchten, maar de verdachte achtervolgt hem.” Vervolgens wordt het slachtoffer twee keer met kracht gestoken in zijn bovenlichaam.

Bovendien zou er geen sprake van zelfverdediging zijn geweest, iets wat de verdachte eerder beweerde. “Het is duidelijk dat hij vanaf het begin de confrontatie zoekt”, is te lezen in een reactie van de officier van justitie. “Zonder enige omhaal trekt hij ook een mes en achtervolgt hij het slachtoffer daarmee, terwijl het slachtoffer van hem weg probeert te komen.”

De verdachte zou vervolgens niet hebben gehandeld met voorbedachten rade. Wel zou hij de opzet hebben gehad om zijn collega te doden. “Het tweemaal welbewust en met kracht insteken op een ander met een vleesmes met een fors lemmet kan niet anders geduid worden dan het willens en wetens om het leven willen brengen van de persoon die gestoken wordt.” Na de steekpartij sloeg de man nog op de vlucht, maar hij werd niet veel later aangehouden.

Meer dan een opwelling

Er zou volgens de officier van justitie sprake zijn van ‘meer dan een opwelling’, en daarom wordt er een hoge celstraf geëist tegen de verdachte. “De verdachte wil niet weg van het geweld, hij wil ermee door. Hij achtervolgt het slachtoffer. Hij steekt, bewust en met kracht. Het slachtoffer, in wat niet anders dan heftige paniek moet zijn geweest, probeert nogmaals te vluchten. Tevergeefs.” Meerdere medewerkers van TivioliVredeburg hebben het steekincident bovendien zien gebeuren. Er zouden meerdere mensen geprobeerd te hebben het slachtoffer te helpen voordat hij overleed.

De officier van justitie concludeert na onderzoek dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar was op het moment dat hij zijn collega neerstak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.