Vijftien maanden cel geëist tegen Utrechter (23) voor oplichting en diefstal door ‘bloedprikkers’

Tegen een 23-jarige Utrechter die verdacht wordt van betrokkenheid bij twee babbeltrucs is een celstraf van vijftien maanden geëist. De man zou zich samen met een 21-jarige vrouw uit Ede voor hebben gedaan als bloedprikker.

Tegen de vrouw is een gevangenisstraf van vijf jaar geëist. Zij wordt verantwoordelijk gehouden voor zeven zaken waarbij bejaarden zijn opgelicht en bestolen.

Het duo deed zich onder andere voor als zorgverlener en vertelde de slachtoffers dat ze bloed kwam prikken. Eenmaal binnen stalen ze contant geld, een kluis of bankpassen.

Volgens het OM werd er meerdere keren geld opgenomen met gestolen bankpassen. De pincode zouden ze eerder hebben afgekeken óf deze was afhandig gemaakt tijdens een gedwongen nepbetaling tijdens het bezoek van de verdachten.

Het tweetal viel door de mand toen zij herkend werden op camerabeelden van een geldautomaat. Ze werden in maart van dit jaar gearresteerd en daarna gekoppeld aan andere zaken.

Supermarkt

Behalve voor de babbeltrucs is de vrouw uit Ede ook vervolgd voor het stelen van een portemonnee uit de handtas van een slachtoffer. Dit gebeurde tijdens in een supermarkt in De Meern. Ze werd hierbij op heterdaad betrapt.

Naast de gevangenisstraffen heeft de officier van justitie de rechtbank gevraagd de verdachten te verplichten het crimineel verdiende geld in te leveren. Het zou daarbij gaan om meer dan 12.000 euro. Twee slachtoffers hebben een vordering ingediend om hun schade van 960 euro vergoed te krijgen door de verdachten.