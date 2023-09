Voor de derde keer in een week is een tankstation in Utrecht overvallen

Voor de derde keer in korte tijd is in Utrecht een tankstation overvallen. Dit keer werd de caissière van de OK aan de Eykmanlaan in Tuindorp bedreigd met een wapen.

Op 18 september werd de Esso aan de Einsteindreef overvallen en op 22 september was het raak bij de Shell aan de Albert Schweitzerdreef. Beide locaties liggen in Overvecht en voor deze twee misdrijven is vooralsnog geen verdachte gearresteerd.

Maandagavond werd het OK-tankstation in de naastgelegen buurt Tuindorp beroofd. De signalementen van de verdachte(n) van de drie overvallen komen overeen, maar het is niet duidelijk of de drie incidenten met elkaar te maken hebben.

Bij de overval op het OK tankstation werd de caissière bedreigd met een wapen. Het is niet bekend of de dader buit heeft gemaakt. De politie is op zoek naar een man van ongeveer 23 jaar oud met een licht getint uiterlijk.