Voor duizenden euro’s aan e-steps en fat-bikes gestolen uit opslagruimte in Utrecht

Bij een opslagruimte in Leidsche Rijn in Utrecht hebben inbrekers voor duizenden euro’s aan elektrische steps en fat-bikes gestolen. De goederen stonden in een locatie van Shurgard aan de Hertogswetering. Op camerabeelden is te zien dat hoe de dieven met een grote bus vol goederen vertrekken.

De inbraak vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Miquel is huurder van een van de opslagruimtes: “Toen we gisterochtend aankwamen zag ik al dat er een fiets buiten de opslagbox stond. Ik dacht nog heel even dat men die vergeten was binnen te zetten, maar toen zag ik al gauw de braakschade.”

Volgens Miquel, die onder meer elektrische steps en fat-bikes verkoopt, hadden de dieven geprobeerd om bij meerdere opslagboxen in te breken. “Bij onze ruimte was dat gelukt en is er veel gestolen.” Volgens Miquel loopt de schade op tot boven de 10.000 euro.

“Alles wat nog in dozen stond hebben ze meegenomen. Ze kwamen met een zwarte Volkswagen Transporter aanrijden en hebben die helemaal volgegooid. Ze zijn drie kwartier bezig geweest, toen reden ze weer weg. Het is heel klote allemaal.”

De politie is langs geweest en heeft de zaak in onderzoek.