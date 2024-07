Voormalig wijkagent Utrecht wil pijlen niet richten op bedelaars, maar op achterliggende bendes

Omdat er in Utrecht geen bedelverbod is, kan de politie nauwelijks optreden tegen de Oost-Europeaanse bedelaars in de stad. Dat zou volgens voormalig wijkagent Peter Brons ook alleen maar symptoombestrijding zijn. “De aandacht zou vooral uit moeten gaan naar het opdoeken van de criminele organisaties die hierachter schuilgaan.” Want, zo stelt Brons, de bedelaars zijn wel degelijk zielig, maar vooral omdat ze worden misbruikt en niet omdat ze honger hebben.

Het bedelverbod stond meerdere keren op de politieke agenda in Utrecht. Zo werd in maart van dit jaar nog gestemd over een tijdelijk verbod, maar ook dit voorstel kreeg geen meerderheid. Bedelen is niet verboden in Utrecht en daarom kan de politie weinig doen, schrijft Brons in een bericht op LinkedIn.

Bovendien zou het aanpakken van de bedelaars symptoombestrijding zijn. De aandacht moet volgens Brons vooral gaan naar de achterliggende criminele organisaties. Naast de bedelaars staat vaak een stuk karton met daarop dezelfde tekst; ‘I am very hungry. God bless you’. “Soms wordt er daadwerkelijk een broodje gekocht door goedhartige Utrechters of forenzen, en afgegeven bij een van deze bedelaars. Aan het eind van de dag zie ik regelmatig de broodjes ongeopend verdwijnen in de prullenbak”, schrijft Brons.

Noorwegen

Aan het eind van de dag worden de mensen op een centraal punt opgehaald door iemand met een busje. Vanaf daar verdwijnen ze weer in de anonimiteit. “Door deze groepen bedelaars te blijven voorzien van geld, houden mensen, hoe goed bedoeld ook, een heel netwerk in stand van georganiseerde en rondtrekkende bendes. En van het ingezamelde geld zien deze bedelende mensen zelf vaak niets of nauwelijks terug.”

Brons ontving onlangs een foto uit Noorwegen, waarop een bedelaar met een bordje met dezelfde tekst was te zien. “Dat zet je aan het denken. […] Ja deze mensen zijn zielig, maar vooral omdat ze uitgebuit en misbruikt worden”