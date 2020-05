Voortvluchtige oplichter na 9 jaar alsnog aangehouden in Utrecht

Na negen jaar is een voortvluchtige oplichter in Utrecht aangehouden. Het onderzoeksteam van de politie kon na een lang en intensief onderzoek de verblijfplaats achterhalen van de 37–jarige man.

De veroordeelde, zonder vaste woon- of verblijfplaats, pleegde tussen 2007 en 2011 vele oplichtingen. De man was sinds 2011 volledig van de radar verdwenen. Na intensief onderzoek waren er sterke aanwijzingen dat de veroordeelde zat ondergedoken in een Utrechtse woning aan de Weltevredenstraat.

De politie besloot het huis in de gaten te houden. Agenten zagen toen een man die voldeed aan het signalement. De oplichter was niet makkelijk te herkennen, omdat er alleen een tien jaar oude foto van hem was.

Toen de politie de man probeerde aan te houden, sloeg hij op de vlucht via het dakraam. De man verstopte zich op het dak naast de dakkapel maar werd als snel gevonden. De man werd in de boeien geslagen en meegenomen. Hij moet nog een gevangenisstraf van 1 jaar uitzitten.