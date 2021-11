Voortvluchtige Utrechter (41) die nog 888 dagen celstraf had openstaan is aangehouden

Een 41-jarige man uit Utrecht die nog bijna 2,5 jaar celstraf had openstaan is gearresteerd. Agenten hebben de voortvluchtige veroordeelde vrijdag opgespoord.

De man is onder meer veroordeeld voor hennepteelt. Hij moest nog 888 dagen in de gevangenis doorbrengen, maar de man was spoorloos.

Vrijdag konden agenten de Utrechter arresteren en hij moet nu alsnog zijn straf uitzitten. “Een 41-jarige man uit Utrecht viert de komende feestdagen én die van volgend jaar in de cel”, schrijft de politie op Twitter.