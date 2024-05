Vrouw (20) op Oudegracht in Utrecht achtervolgd en mishandeld na uitgaan

Een 20-jarige vrouw is in december op de Oudegracht in Utrecht mishandeld door een andere vrouw. Het slachtoffer werd met een fles in haar gezicht en op haar hoofd geslagen. De politie is nog op zoek naar de verdachte en doet daarom nu een oproep.



Het incident gebeurde op 3 december vorig jaar. Het slachtoffer was in Utrecht uit geweest met een vriendin en liep rond 5.00 uur over de Oudegracht in de richting van de Potterstraat. Tijdens hun route werd er door een groep mensen naar hen geschreeuwd en ze werden uitgescholden, aldus de politie. De verdachte maakte mogelijk deel uit van die groep.

De twee vrouwen negeerden het geschreeuw, maar de groep passeerde hen toen ze even stilstonden op de Bakkerbrug. Een van de slachtoffers besloot er toen toch wat van te zeggen, waarna het snel uit de hand liep. De verdachte liep ‘op een zeer dreigende manier’ op het slachtoffer af met een fles in haar hand. Het slachtoffer voelde zich erg bedreigd en gaf de verdachte een klap. Vervolgens haalde de verdachte uit naar het slachtoffer.

Hersenschudding

Ze wist het slachtoffer meerdere keren in haar gezicht en op haar hoofd te raken met de fles. Het slachtoffer liep verwondingen in haar gezicht op, moest uiteindelijk naar het ziekenhuis en bleek ook een hersenschudding te hebben. De groep ging ervandoor, mogelijk met de jas van het slachtoffer, want die raakte ze kwijt.

De politie heeft foto’s van de verdachte verspreid, evenals een signalement. De politie hoopt in contact te komen met mensen die weten wie de vrouw is.