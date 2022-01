Vrouw (30) aangerand in fietsenstalling bij station Utrecht Centraal

Een 30-jarige vrouw is op 2 december 2021 aangerand in de fietsenstalling onder station Utrecht Centraal. Ze werd meerdere malen onzedelijk betast door een nog onbekende man. De politie probeert te achterhalen wie deze persoon is en vraagt getuigen zich te melden.

Het slachtoffer kwam donderdag 2 december rond 18.00 uur met de trein aan op Utrecht Centraal. Ze liep vervolgens rond 18.10 uur de fietsenstalling in en zag dat een man haar kant op kwam lopen. Hij sprak haar volgens de politie in gebrekkig Nederlands aan en schakelde al snel over naar het Frans. De man zou haar rare vragen hebben gesteld.

De vrouw negeerde de man en haalde haar fiets van het slot. Op dat moment werd zij onzedelijk betast. Ze draaide zich om, schreeuwde naar de man en verkocht hem een trap. Het slachtoffer probeerde nog een keer haar fiets van het slot te halen, maar weer betastte de man haar. De vrouw draaide zich weer om en schreeuwde nog harder. Toen besloot de man weg te gaan.

Geschrokken

De vrouw was volgens de politie ‘hevig geschrokken’. In de stalling werd zij nog aangesproken door omstanders die haar hoorden schreeuwen. Ze zou hebben aangegeven dat het wel goed met haar ging en dat ze naar huis wilde. De politie probeert te achterhalen wie deze man is en is op zoek naar getuigen.

Woensdagavond 15 december werd een vrouw ook al aangerand bij Utrecht Centraal. De verdachte van dit incident kon niet veel later in de boeien worden geslagen.