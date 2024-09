Vrouw (30) aangerand op Kardinaal Alfrinkplein in Utrecht; politie zoekt getuigen

Op de rotonde van het Kardinaal Alfrinkplein in Utrecht is in de nacht van zaterdag 20 juli rond 0.10 uur een 30-jarige vrouw aangerand. De fietsende vrouw werd aangeraakt door een man die naast haar kwam fietsen. De politie zoekt getuigen van het incident.

Het slachtoffer fietste op 20 juli kort na middernacht naar huis vanaf station Utrecht Overvecht richting De Bilt. Ter hoogte van de rotonde op het Kardinaal Alfrinkplein ging een man naast de vrouw fietsen. De man raakte het slachtoffer aan, waarop zij zijn hand wegsloeg.

Volgens de politie was de vrouw erg overstuur en ging ze er hard fietsend vandoor. Toen ze achterom keek, zag ze dat de man nog een poging deed om weer bij haar in de buurt te komen, maar dat lukte niet.

De recherche doet onderzoek naar de zaak en hoopt met mensen in contact te komen die in de buurt waren of wonen en mogelijk camerabeelden hebben.