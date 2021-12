Vrouw (65) raakt gewond bij beroving in Utrechtse wijk Zuilen

Een 65-jarige vrouw uit Utrecht is donderdagavond lichtgewond geraakt toen ze van haar tas werd beroofd in Zuilen.

De vrouw kwam rond 18.00 uur een winkel aan De Lessepstraat uit en liep vervolgens naar haar fiets. Eenmaal daar, kon ze haar sleutel niet vinden. Ze besloot naar het huis van een vriendin te lopen die een stukje verderop in de Marconistraat woont.

Toen ze bij de tuindeur van het huis stond, voelde ze een ruk aan de tas die aan haar schouder hing. “Vervolgens wordt alles zwart”, aldus de politie. Een getuige zag daarna een man via de Swammerdamstraat in de richting van De Lessepstraat rennen.

De politie zoekt mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord en wil graag met hen in contact komen. Mensen die beeldmateriaal hebben, kunnen dat uploaden via het tipformulier van de politie.