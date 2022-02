Vrouw (65) zwaargewond geraakt bij straatroof op Oudegracht in Utrecht

Een 65-jarige vrouw uit Maarssen is vrijdagochtend zwaargewond geraakt nadat zij van haar tas werd beroofd. De vrouw liep rond 7.40 uur over de Oudegracht in Utrecht toen het misging.

Het slachtoffer was ter hoogte van de Kruidvat aan de Oudegracht toen plotseling haar tas met een ferme ruk van haar schouder werd getrokken. De vrouw viel daardoor hard op de grond.

De dader ging er met de buitgemaakte tas vandoor in de richting van het stadhuis. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is nog niet opgepakt. De politie doet onderzoek en heeft een signalement verspreid. De politie hoopt in contact te komen met getuigen. Iedereen met informatie over de zaak kan zich melden.

