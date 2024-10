Vrouw betrapt inbrekers op heterdaad in haar woning in Utrecht; daders gaan ervandoor met juwelen

Een vrouw betrapte dinsdagmiddag twee inbrekers op heterdaad in haar woning in Utrecht. Het duo nam vervolgens met een kostbare buit de benen.

Het voorval gebeurde dinsdagmiddag 29 oktober. De vrouw verliet in de ochtend haar woning aan de Wiericke in De Meern, en kwam rond het middaguur weer terug.

Sieraden buit

Toen merkte ze dat er iets niet goed was met het slot van haar voordeur. Er was aan gerommeld. Toen de vrouw de voordeur opende, zag ze twee personen in haar woning staan.

De verdachten zetten het op een lopen en gingen ervandoor met sieraden die ze buit hadden gemaakt. De verdachten zijn sindsdien nog niet op het spoor.

Op het tijdstip dat de inbrekers ervandoor gingen zou iemand op een blauwe bakfiets voorbij zijn gefietst. De politie roept die persoon, en ook alle anderen die meer informatie hebben, op zich te melden.