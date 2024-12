Vrouw gearresteerd die mobiele telefoons stal uit restaurants en cafés in Utrecht

De politie heeft een vrouw gearresteerd die verdacht wordt van diefstal van telefoons van bezoekers in de Utrechtse horeca. Er is ook een man opgepakt die de vrouw zou hebben rondgereden naar de verschillende cafés en restaurants.

De vrouwelijke verdachte sloeg toe in meerdere cafés en restaurants in Utrecht. Ze richtte zich voornamelijk op vrouwelijke slachtoffers die aan een tafeltje zaten, met hun telefoon in het zicht.

De verdachte sprak het slachtoffer aan en toonde vervolgens een brief of brochure. Dit document werd dan dusdanig boven de telefoon gehouden dat deze niet meer zichtbaar was voor het slachtoffer. Daarop haalde de verdachte de telefoon en de brief in één handeling weg van tafel en verliet zij de locatie.

De verdenking is dat de mannelijke verdachte haar rondreed naar de verschillende plekken. Er zijn ondertussen 15 slachtoffers bekend die door deze werkwijze hun telefoon zijn kwijtgeraakt.