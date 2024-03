Vrouw gewond na poging tot woningoverval in Utrechtse wijk Overvecht

Een vrouw is donderdagavond gewond geraakt toen iemand met geweld haar woning in Utrecht binnenstapte. De verdachte, die een doorzichtige poncho droeg, is er vervolgens vandoor gegaan.

Iets voor 20.30 uur werd aangebeld bij de vrouw. Toen zij de deur open wilde maken werd deze vanaf de buitenkant opengeduwd. Een man in een doorzicht groene poncho duwde de vrouw aan de kant en liep vervolgens het huis binnen.

“Hij schreeuwde tegen haar en heeft haar verwond. De bewoonster is erg geschrokken van deze poging woningoverval”, schrijft de politie. De verdachte ging er na het voorval vandoor.

De politie onderzoekt de zaak en is naast de verdachte ook op zoek naar getuigen of mensen met camerabeelden. “De man is ongeveer 25 jaar oud, 1 meter 70 lang en heeft een normaal postuur. Verder heeft de man donker haar en een lichte huidskleur. Opvallend aan hem was de doorzichtig, groene poncho die hij aanhad”, aldus de politie.