Vrouw in Utrecht voor ruim tweeduizend euro bestolen door nepagent

Een vrouw uit Utrecht is voor ruim 2.200 euro bestolen door een persoon die zich voordeed als een politieagent. De vrouw werd op 16 mei rond 17.45 uur gebeld door nepagent ‘Bas Brouwer’, die haar vertelde dat de spullen van de vrouw gevaar liepen. Hierna kwam een nepagent bij de vrouw langs om haar pinpassen ‘veilig te stellen’. De échte politie is op zoek naar de verdachte, die met de gestolen pinpassen bij het winkelcentrum in Lunetten heeft gepind.

In het telefoongesprek tussen de vrouw en ‘Bas Brouwer’ vertelde ‘nepagent Brouwer’ dat er iets naars is gebeurd. Een oplettende buurtgenoot had een auto gespot die al drie dagen in de buurt van de woning van de vrouw had gestaan. De politie zou vervolgens de drie personen hebben geprobeerd aan te houden, maar een persoon wist te ontkomen. Als gevolg hiervan zouden waardevolle spullen van de vrouw in gevaar zijn.

‘Nieuwe pincodes aanvragen’

‘Agent Brouwer’ legt uit dat de vrouw haar bankpassen moet blokkeren, want er zou al een poging hebben plaatsgevonden om 400 euro van haar rekening op te nemen. Daarna wordt de vrouw door een ander persoon gebeld, die haar vertelt dat de politie haar bankpas heeft geblokkeerd. De vrouw geeft vervolgens haar eigen pincode op om nieuwe pincodes aan te vragen en vertelt dat ze nog 800 euro aan contanten in huis heeft liggen.

Uiteindelijk komt er een jongen bij de vrouw aan de deur die zich als een agent voordoet, en de 800 euro aan contant geld en haar pinpassen meeneemt. Later wordt met de pinpassen nog 1.400 euro gepind bij een supermarkt op de Hondsrug in Lunetten.

Signalement verdachte

De échte politie is op zoek naar de man die met de gestolen pinpassen heeft gepind. De verdachte is een man met een donkere huidskleur en een dun postuur. Hij heeft volle lippen en een sik. De man droeg tijdens de pinactie een zwarte pet, vermoedelijk van het merk Nike, een groen jack met lichte ritsen en een lichtgrijze spijkerbroek. Mensen die de verdachte (denken te) herkennen, worden gevraagd zich te melden bij de politie.