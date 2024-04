Vrouw mishandeld in eigen woning in Utrecht tijdens poging tot overval

Een oudere vrouw is op 29 februari mishandeld in haar woning aan de Nijldreef in Utrecht door een man die haar wilde overvallen. De politie is nu op zoek naar de verdachte, van wie met behulp van het slachtoffer een zogenoemde compositietekening is gemaakt.

Een oudere vrouw is op 29 februari mishandeld in haar woning aan de Nijldreef in Utrecht door een man die haar wilde overvallen. De politie is nu op zoek naar de verdachte, van wie met behulp van het slachtoffer een zogenoemde compositietekening is gemaakt. Rond 20.30 uur werd op de donderdagavond in februari bij de woning aan de Nijldreef in de Utrechtse wijk Overvecht aangebeld. Toen de oudere vrouw de deur opendeed begon de man aan de andere kant direct te roepen dat zij haar pinpas en pincode moest geven. Tegelijkertijd duwde de verdachte de vrouw omver en liep naar binnen. “Het slachtoffer schreeuwde om hulp en werd meerdere keren geslagen. Het slachtoffer bleef zichzelf verdedigen en schreeuwen, waarna ze tegen de trap op werd geduwd en de verdachte er vandoor ging zonder buit. Tekening Een compositietekenaar heeft samen met het slachtoffer een tekening gemaakt van deze verdachte. “Wij hopen dat iemand hem herkent of dat hij zich zelf meldt bij de politie.” Bekijk hier het volledige signalement van de verdachte. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!