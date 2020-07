Vrouw raakt gewond bij gewelddadige straatroof in Ondiep

Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige straatroof in Ondiep. De politie zoekt getuigen en camerabeelden die kunnen helpen om de verdachte te vinden.

Wanneer de vrouw ’s avonds rond 22.45 uur haar fiets op slot zet merkt ze dat er een onbekende man met snelheid op haar af komt gefietst. Vlak voor haar huis wordt ze tegen de grond gedrukt en steelt de man haar tas. Ze ziet de man vervolgens wegrijden op zijn fiets. Hij rijdt daarbij in de richting van De Plantage en de Royaards van den Hamkade.

Enkele mensen horen de vrouw gillen, maar zij geven aan dat ze de verdachte niet hebben gezien. Daarom is de politie op zoek naar mensen in de omgeving van de Ondiep-Zuidzijde en de Plantage. Wellicht hebben zij een verdachte man zien wegfietsen rond het tijdstip van de straatroof. Ook mensen die in deze buurt wonen en camera’s aan hun huis hebben, hebben misschien beelden die waardevol zijn voor het onderzoek.