Wéér een mogelijke drugsdealer opgepakt in Utrechtse wijk Lombok

Agenten hebben maandag weer een mogelijke drugsdealer aangehouden in de Utrechtse wijk Lombok. De verdachte was in het bezit van verschillende bolletjes met vermoedelijk verdovende middelen en een bedrag aan contant geld.

De agenten zagen dat er vlak voor hun neus een deal plaatsvond. Vervolgens werd de persoon die de verdovende middelen verkocht aangehouden.

“Zoals op de foto te zien is had hij het nodige bij zich”, schrijft de politie op sociale media. “Daarnaast had hij een last onder dwangsom waar hij zich niet aan heeft gehouden.”

Er zijn dit jaar in Lombok al meerdere verdachten aangehouden voor het verkopen van drugs. Zondag publiceerde de politie nog een video van zo’n aanhouding in de wijk.